Golf-Idol : 64er-Runde am 64. Geburtstag: Langer erfüllt sich Traum

Es ist der Traum eins jeden Golfers: Einmal im Leben eine Runde mit so wenigen Schlägen zu beenden, wie gerade das eigene Alter ist.

Grand Blanc | Doch kaum einem Spieler ist dieses Erlebnis vergönnt. Deutschlands Golf-Legende Bernhard Langer erfüllte sich nun diesen Lebenstraum - und das genau an seinem 64. Geburtstag. Der Routinier spielte am Freitag (Ortszeit) beim Turnier in Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan eine 64er-Runde. Langer hatte schon am Morgen eine kleine Vorahnung: „Ich...

