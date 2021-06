Segel-Klassiker : 37. America's-Cup: Neuseeland prüft historische Verteidigung

Zum zweiten Mal in der Geschichte des America's Cup könnte der Segel-Klassiker nicht in den Gewässern des Titelverteidigers über die Bühne gehen. In Neuseeland gibt es Ärger.

Auckland | America's-Cup-Gewinner Neuseeland könnte fremdgehen. Das Emirates Team New Zealand prüft eine Cup-Verteidigung in Übersee-Gewässern. Zuvor war in der 170-jährigen Geschichte des Segel-Klassikers nur die Schweiz diesen Weg gegangen. Die Eidgenossen mussten 2007 auf den in der Stiftungsurkunde von 1852 festgelegten Heimvorteil verzichten, weil sie al...

