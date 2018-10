Sport live im TV am 20. Oktober 2018 : TV-Planer: 3. Liga live - Kaiserslautern gegen Uerdingen

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 20. Oktober 2018.

von Christopher Bredow

20. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Samstag, 20. Oktober 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

3. Liga live im TV und Live-Stream: Kaiserslautern - Uerdingen live

Auf Eurosport läuft am Samstag ab 5.30 Uhr der Große Preis von Japan im Motorradsport live im TV und Livestream. In der Moto3-, MotoGP- und Moto2-Klasse werden dann die Qualifyings ausgetragen. Eurosport überträgt zudem ab 10 Uhr den Weltcup in Paris im Tischtennis live im TV und Stream. Ab 13.45 und 19.45 Uhr ist außerdem das Halbfinale bei den English Open im Snooker live im Free-TV und Live-Stream zu sehen. Der kostenlose Stream kann auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden.

Die dritten Programme der ARD zeigen am Samstag zwei Spiele aus der 3. Liga live im Free-TV. Ab 14 Uhr läuft das Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen KFC Uerdingen live im WDR und SWR und der NDR und BR übertragen die Partie des TSV 1860 München gegen Eintracht Braunschweig live. Kostenlose Streams zu den Live-Übertragungen können in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Auf Sport1 ist am Samstag derweil Basketball live zu sehen. Ab 18 Uhr wird das Bundesligaspiel von Ratiopharm Ulm gegen Alba Berlin live im TV und Live-Stream auf sport1.de übertragen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 20. Oktober 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: