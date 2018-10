Sport live im TV am 27. Oktober 2018 : TV-Planer: 3. Liga live - Hansa Rostock gegen Fortuna Köln

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 27. Oktober 2018.

von Christopher Bredow

27. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Samstag, 27. Oktober 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

3. Liga live im TV und Live-Stream: Hansa Rostock - Fortuna Köln live

Auf Eurosport ist am Samstag Ski alpin live im TV und Livestream zu sehen. Ab 9.45 Uhr wird der 1. Lauf im Riesenslalom der Damen beim Weltcup in Sölden live übertragen. Um 12.45 Uhr beginnt der 2. Lauf, der auch vom ZDF live im Free-TV und Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt wird. Eurosport hat derweil am Samstag unter anderem auch noch Radsport im Angebot: Ab 22.45 Uhr wird der fünfte Tag beim Sechstagerennen in London live im TV und Livestream übertragen. Ein kostenloser Stream kann auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden.

Auf den dritten Programmen der ARD sind am Samstag drei Spiele aus der 3. Liga live im TV und Live-Stream zu sehen. Ab 14 Uhr zeigen NDR und WDR das Spiel von Hansa Rostock gegen Fortuna Köln live, MDR und RBB übertragen Energie Cottbus gegen Carl Zeiss Jena live und im BR läuft Würzburger Kickers gegen Hallescher FC live. In der ARD-Mediathek können kostenlose Livestreams zur 3. Liga abgerufen werden.

Sport1 überträgt am Samstag Frauenfußball live im Free-TV. Ab 12.55 Uhr kann das Bundesligaspiel des VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV und Livestream auf sport1.de mitverfolgt werden. Auf dem Nachrichtensender ist derweil ab 20 Uhr die Formel 1 live im Free-TV zu sehen. Dann wird das Qualifying vor dem Großen Preis von Mexiko live gezeigt. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 27. Oktober 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: