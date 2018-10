Sport live im TV am 29. Oktober 2018 : TV-Planer: 2. Bundesliga live - Bochum gegen Regensburg

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Montag, 29. Oktober 2018.

von Christopher Bredow

29. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Montag, 29. Oktober 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

2. Bundesliga live im TV und Live-Stream: VfL Bochum - Jahn Regensburg live

Eurosport überträgt am Montag Snooker live im TV und Livestream. Ab 8.30 Uhr wird der zweite Tag beim International Championship live übertragen. Zudem zeigt der Sportsender ab 14 Uhr den Grand Slam in Abu Dhabi im Judo live im TV und Stream. Auf der Internetseite von Eurosport kann ein kostenloser Livestream abgerufen werden.

Auf Sport1 läuft am Montagabend die Regionalliga Bayern live im Free-TV. Ab 19.55 Uhr kann die Begegnung des FC Bayern München II gegen Wacker Burghausen live im TV und Livestream auf sport1.de mitverfolgt werden. Der Bezahlsender Sky überträgt derweil ab 20 Uhr die 2. Bundesliga live im TV und Stream bei "Sky Go". Dann wird das Montagsspiel des VfL Bochum gegen Jahn Regensburg live gezeigt. Auf RTL Nitro ist am Abend ab 22.15 Uhr wie gewohnt der Fußball-Talk "100% Bundesliga" live zu sehen. Die Moderatoren Laura Wontorra und Thomas Wagner begrüßen Marco Bode, Aufsichtsratsvorsitzender von Werder Bremen, im Studio. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Montag, 29. Oktober 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: