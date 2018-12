Sport live im TV am 17. Dezember 2018 : TV-Planer: 2. Bundesliga live - Köln gegen Magdeburg

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Montag, 17. Dezember 2018.

von Sportredaktion

17. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Montag, 17. Dezember 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

2. Bundesliga live im TV und Live-Stream: 1. FC Köln - 1. FC Magdeburg live

Auf Sky Sport News HD und Eurosport sind am Montag die Auslosungen in der Champions League und Europa League live im TV und Livestream zu sehen. Ab 12 Uhr wird im UEFA-Hauptsitz in Nyon zunächst das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Um 13 Uhr folgt dann die Ziehung des Sechzehntelfinals in der Europa League. Auf der SSNHD-Internetseite und auf eurosport.de können die Auslosungen live im Stream mitverfolgt werden.

Sport1 überträgt am Montag die Darts-WM 2019 live im TV und Live-Stream auf sport1.de. Ab 20 Uhr kann die erste und zweite Runde bei der Weltmeisterschaft in London live gesehen werden. Was Sie zur Darts-WM live im Free-TV und Stream wissen müssen, erfahren Sie hier.

Auf dem Bezahlsender Sky läuft am Montag derweil die 2. Bundesliga live. Ab 20 Uhr kann das Montagsspiel des 1. FC Köln gegen 1. FC Magdeburg live im TV und Livestream in der kostenpflichtigen "Sky Go"-App mitverfolgt werden. RTL Nitro zeigt ab 22.15 Uhr wie gewohnt den Fußball-Talk "100% Bundesliga" live im Free-TV. Zu Gast bei den Moderatoren Laura Wontorra und Thomas Wagner ist in dieser Woche Patrick Owomoyela. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Montag, 17. Dezember 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: