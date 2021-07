108. Tour de France : 17. Etappe: Pogacar und Co. im Hochgebirge gefordert

Drei knackige Anstiege innerhalb von gerade einmal 60 Kilometern: Die 17.

Saint-Lary-Soulan | Etappe der diesjährigen Tour de France hat es in sich wie kaum eine andere. Auf den 178,4 Kilometern von Muret nach Saint-Lary-Soulan am Col du Portet sind am Mittwoch vor dem extrem schwierigen Schlussanstieg noch zwei Berge der ersten Kategorie zu überwinden: der Col de Peyresourde und der Col de Val Louron-Azet. Wollen Jonas Vingegaard und Co...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.