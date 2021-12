NBA : 17. Sieg in Serie: Suns gewinnen Topspiel gegen Warriors

Die Phoenix Suns haben das NBA-Spitzenspiel gegen die Golden State Warriors gewonnen und den 17.

Phoenix | Sieg in Serie eingefahren. Im Duell der beiden besten Mannschaften der nordamerikanischen Basketball-Liga gewannen die Suns trotz der frühen Verletzung von Devin Booker am Dienstagabend (Ortszeit) 104:96. Suns-Profi Booker verletzte sich schon im zweiten Viertel am Oberschenkel, doch seine Teamkollegen setzten sich mit starker Abwehrarbeit trotz...

