American Football : Wechsel perfekt: NFL-Star Brady zu den Tampa Bay Buccaneers

Der Wechsel von Quarterback-Superstar Tom Brady zu den Tampa Bay Buccaneers ist perfekt.

Avatar_shz von dpa

20. März 2020, 15:33 Uhr

«Der G.O.A.T. kommt nach Tampa», verkündeten die Buccaneers stolz auf ihrer Homepage. Nach Angaben des Clubs aus der American-Football-Liga NFL erhält der 42 Jahre alte Brady in Tampa einen Vertrag über mehrere Jahre.

Brady war erstmals als sogenannter Free Agent verfügbar, weil er nach 20 Jahren bei den New England Patriots eine neue Herausforderung suchte. Die Patriots führte der Ausnahme-Quarterback insgesamt zu sechs Meisterschaften. Viermal wurde er als wertvollster Spieler des Super Bowls ausgezeichnet. Der Super Bowl im kommenden Jahr wird in Tampa ausgetragen. Brady will dann der erste Quarterback sein, der sein Team im eigenen Stadion zur Meisterschaft führt.

«Tom hat bewiesen, ein Champion zu sein, der Größe auf dem Feld erreicht hat, weil er stets das Beste von sich und seinen Teamkollegen erwartet», sagte der General Manager der Buccaneers, Jason Licht. Nach dem Transfercoup will das Team aus Florida in der neuen Saison um jeden Preis um den Titel mitspielen.