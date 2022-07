Kollektive Freude: Die Spieler des VfB Lübeck bejubeln den entscheidenden Treffer von Tarik Gözüsirin im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down VfB Lübeck siegt im DFB-Pokal Tarik Gözüsirin im Video-Interview: So wurde der 20-Jährige zum Matchwinner Von Sascha Bodo Sievers | 31.07.2022, 10:29 Uhr

Ein Schuss aus der Distanz von Tarik Gözüsirin bescherte dem VfB Lübeck im DFB-Pokal am Samstag, 30. Juli 2022, den erhofften Außenseitersieg gegen Zweitligist Hansa Rostock. Im Video-Interview erklärt der 20-Jährige, wie er diesen besonderen Moment erlebt hat und was die Grün-Weißen aus dem Pokal mit in den Liga-Alltag in der Fußball-Regionalliga mitnehmen können.