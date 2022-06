Thore Jacobsen (Mitte) mischte als Gastspieler beim Trainingsauftakt des VfB Lübeck mit. FOTO: Sascha Bodo Sievers Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck hofft auf Königs-Transfer: Thore Jacobsen mischt beim Trainingsstart mit Von Sascha Bodo Sievers | 21.06.2022, 18:41 Uhr

Der VfB Lübeck hat mit seiner neu formierten Mannschaft am 21. Juni das Training in Vorbereitung auf die Saison 2022/23 in der Fußball-Regionalliga Nord aufgenommen. 500 Zuschauer waren dabei - und ein potenzieller Neuzugang.