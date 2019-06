Formel 1 in Montréal : Vettel Zweiter im Kanada-Training - Hamilton mit Unfall

Sebastian Vettel hat den ersten Trainingstag zum Formel-1-Rennen von Kanada auf Platz zwei abgeschlossen. Dem deutschen Ferrari-Star fehlten auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montréal 0,074 Sekunden auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc.

von dpa

07. Juni 2019, 21:44 Uhr

In der ersten Einheit war Vettel noch abgeschlagen Fünfter geworden, Leclerc Dritter. Nach einem Einschlag in die Mauer und einem Platten am rechten Hinterreifen musste WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton in der Box bleiben. Der Brite musste sich nach der Topzeit im ersten Training schließlich mit Position sechs begnügen. Dritter wurde sein Teamkollege Valtteri Bottas.