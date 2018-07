Formel 1 : Vettel Vierter bei Hockenheimring-Trainingsauftakt

Sebastian Vettel hat beim Trainingsauftakt zum Großen Preis von Deutschland den vierten Platz belegt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim benötigte für seine schnellste Runde auf dem Hockenheimring am Freitagmittag 1:13,796 Minuten.

von dpa

20. Juli 2018, 12:47 Uhr

WM-Spitzenreiter Vettel, der noch nie ein Rennen auf dem Kurs in Nordbaden gewinnen konnte, war in seinem Ferrari damit 0,271 Sekunden langsamer als der Australier Daniel Ricciardo an der Spitze der ersten anderthalbstündigen Session.

Der Australier verwies in seinem Red Bull den WM-Zweiten Lewis Hamilton im Mercedes um die Winzigkeit von vier Tausendstelsekunden auf den zweiten Rang. Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im zweiten Red Bull. Nico Hülkenberg aus Emmerich wurde im Renault Zehnter.

Im Gegensatz zu den Konkurrenten an der Spitze absolvierte Vettel keinen Versuch auf der schnellsten Reifenmischung. Im Kampf um die besten Startplätze für das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) muss der Hesse Ricciardo auch nicht fürchten. Der 29-Jährige muss wegen des Wechsels mehrerer Antriebsteile von ganz hinten losfahren.