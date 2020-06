Sperre droht : Verpasster Dopingtest: Sprintweltmeister Coleman suspendiert

Der US-Amerikaner Christian Coleman gilt als Favorit bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Nach verpassten Doping-Kontrollen könnte der Sprint-Weltmeister auf dem Weg dorthin gestoppt werden.

17. Juni 2020, 10:58 Uhr

100-Meter-Weltmeister Christian Coleman ist wegen verpasster Dopingtests von der unabhängigen Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics vorläufig suspendiert worden, teilte die AIU mit.

Über eine Sperre wird erst nach einer Verhandlung entschieden werden. Eine Sanktionierung könnte ihn auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio stoppen.

Wenige Stunden zuvor hatte der 24 Jahre alte US-Amerikaner noch Details des bislang letzten erfolglosen Kontrollversuches bei ihm veröffentlicht und und sämtliche Vorwürfe vehement abgestritten.

Seit sechs Monaten habe er Beschwerde bei der AIU dagegen eingelegt, dass er am 9. Dezember 2019 einen Test verpasst haben soll. So habe er fünf Minuten entfernt von zu Hause Weihnachtseinkäufe getätigt, sei aber von den Kontrolleuren nicht angerufen worden.

Elitesportler weltweit müssen Angaben darüber machen, wo sie sich aufhalten, um für Dopingtests verfügbar zu sein. Ein Verstoß liegt vor, wenn ein Athlet keine Angaben macht oder nicht angetroffen werden kann. Drei verpasste Tests innerhalb von zwölf Monaten können als Anti-Doping-Verstoß gewertet werden und eine Sperre nach sich ziehen.

Er habe einen weiteren verpassten Test am 16. Januar 2019, für den er die Verantwortung übernehme, und einen Meldepflichtverstoß am 26. April 2019, berichtete Coleman weiter. Anfang September 2019 hatte ein Formfehler zu einem Freispruch des Sprinters geführt, da einer von drei der sogenannten Missed Tests außerhalb der Einjahresfrist gelegen habe. Wenig später sicherte Coleman sich in Doha den WM-Titel über die 100 Meter.

Er habe niemals und werde niemals leistungssteigernde Mittel nehmen, schrieb der US-Athlet nun in seinem Statement. «Ich bin willens, einen Dopingtest JEDEN einzelnen Tag für den Rest meiner Karriere zu machen, um meine Unschuld zu beweisen.»