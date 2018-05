TWITTER-REAKTIONEN : Van der Vaart zum HSV-Abstieg: "Das trifft mich hart"

Der HSV steigt zum ersten mal aus der Bundesliga ab. Auf Twitter meldeten sich unter anderem ehemalige Spieler zu Wort.

von Kim Patrick von Harling

13. Mai 2018, 15:03 Uhr

Hamburg | Neben Mitleidsbekundungen von anderen Vereinen zum Abstieg nach 55 Jahren, mischte sich auf Twitter auch Unverständnis über die Aktion einiger HSV-Chaoten kurz vor dem Abpfiff.

#hallohallo In Hamburg ist tatsächlich Schluss. Peinlich, Traurig. Man kann sich auch anständig verabschieden Wir sind trotzdem die schönste Stadt der Welt — Rolf Fuhrmann (@Hallo_Rollo) 12. Mai 2018

Der bekannte Sportjournalist Rolf Fuhrmann ist gebürtiger Hamburger und leidet mit dem HSV. Vor allem stört ihn der Auftritt einiger HSV-Chaoten, die für eine lange Spielunterbrechung sorgten.

Was wäre wenn hat sich erledigt, der HSV steigt ab! Irgendwie ein komisches Gefühl.... #HSVBMG #SkyBuli — Frank Buschmann (@FrankBuschmann) 12. Mai 2018

TV-Kultkommentator Frank Buschmann nimmt Abschied vom Hamburger SV. Für ihn ein komisches Gefühl, moderierte er doch auch jahrelang Spiele des Bundesliga-Dinos.

Auch ein Ligakonkurrent meldete sich zu Wort. Zwischen dem HSV und Hannover 96 existiert eine intensive Fanfreundschaft, da lassen es sich die 96er nicht nehmen, dem Absteiger digitale Umarmungen zu schicken.

Hömma, der @HSV geht nicht unter. Es geht auch wieder nach oben, wir sprechen aus Erfahrung. Wir hätten lieber in Freundschaft gegen euch gespielt, aber nun eben zwei Fußballfeste unter Freunden. #immerdabei — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) 12. Mai 2018

Ebenfalls mit dem HSV befreundet: Zweitligist Arminia Bielefeld. Dieser freut sich schon auf "zwei Fußballfeste" in der kommenden Saison.

Das trifft mich hart. Nach 54 Jahren .. Ein trauriger Tag für alle die hinter diesem Verein stehen, aber ich bin mir sicher der @HSV ist schon bald wieder da wo er hin gehört! #HSV pic.twitter.com/2NNAGG9dY6 — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) 12. Mai 2018

Sogar zweimal wechselte Rafael van der Vaart zum Hamburger SV. Der Niederländer, der noch beim dänischen Erstligisten FC Midtjylland unter Vertrag steht zeigte sich geschockt. Den Spielmacher trifft der Abstieg seines Ex-Vereins hart.

Ich dachte, dass dieser Moment niemals kommen würde. Viel Kraft und Hoffnung @HSV @HSVsphera, du wirst bald dorthin zurückkehren, wo du hingehörst. pic.twitter.com/QHgyCQg8Ii — Marcelo Diaz (@CHELODIAZ_21) 12. Mai 2018

Er rettete den Hamburger SV in letzter Sekunde: Marcelo Diaz. Der ehemalige Spieler des HSV verwandelte in der Relegation gegen den Karlsruher SC vor drei Jahren einen Freistoß direkt zum 1:1. In der Verlängerung machten die Hamburger den Klassenerhalt perfekt. Diaz wünscht dem HSV viel Kraft und Hoffnung.

Wenn es um Hamburg geht, darf einer natürlich nicht fehlen: Panikrocker Udo Lindenberg. Der in Hamburg lebende Musiker wird fast schon philosophisch: "Heute noch in Staub und Asche – morgen Phönix aus der Flasche."