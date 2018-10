Fass Wein als Trophäe : US-Golfer Tway gewinnt Saisonstart der PGA-Tour in Napa

US-Golfprofi Kevin Tway hat das Auftaktturnier der neuen Saison der PGA-Tour gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich im Silverado Resort im kalifornischen Napa Valley im Stechen am dritten Extraloch gegen seine Landsleute Ryan Moore und Brandt Snedeker durch.

von dpa

08. Oktober 2018, 07:37 Uhr

Nach vier Runden hatte das Trio mit einem Gesamtergebnis 274 Schlägen gemeinsam an der Spitze gelegen, so dass ein Playoff um den Sieg entscheiden musste. Für seinen Premieren-Erfolg auf der US-Tour bekam Tway als Trophäe ein Fass Wein sowie einen Scheck in Höhe von 1,15 Millionen Dollar überreicht.

Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger war in Napa bereits nach zwei Runden am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. Der Münchner, der seit Jahren in den USA lebt, hatte sich erneut die Spielberechtigung für die US-Tour durch eine Top-Ten-Platzierung in den Finals der zweitklassigen Web.com-Tour gesichert.