Saisonabschluss in der Fußball-Landesliga Holstein : TSV Lägerdorf ringt Meister SV Eichede II ein Unentschieden ab

Im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga Holstein ging es zum Saisonabschluss nur noch ums Prestige. Immerhin rang der TSV Lägerdorf dem Meister SV Eichede II in einem guten Spiel mit dem 1:1 (1:1) ein Remis ab, obwohl die Gastgeber die Partie am Ende fast eine halbe Stunde mit zehn Mann absolvieren mussten. Lägerdorfs Marvin Peter hatte sich nach einem Foul an Eichedes Kevin Öz zu einer Bemerkung in Richtung Schiedsrichter Dajinder Pabla hinreißen lassen, der sofort Gelb-Rot zückte. Damit hatte der Kronshagener Unparteiische dem Spiel endgültig seinen Stempel aufgedrückt, denn bei seiner Vorliebe zum Kartenspiel war eine solche Entwicklung absehbar. Mit seinen Entscheidungen hatte Pabla jedenfalls unnötig Hektik ins Spiel gebracht, in dem es ja eigentlich um nichts mehr ging.

Es begann munter in Lägerdorf. Schon na...

