Lockerungen im Sport : Trainer staunt: „Ihr seid aber groß geworden!“

Nach monatelanger Zwangspause fährt der Sport im Land langsam und unter Auflagen wieder hoch.

Neumünster | Endlich zurück an der frischen Luft oder in der gut gelüfteten Halle. Endlich wieder gemeinsam schwitzen und schnacken. Seit dieser Woche dürfen in Schleswig-Holstein – bei stabiler Inzidenz unter 50 – bis zu zehn Aktive kontaktfrei im Freien zusammen Sport treiben. Bei Kindern unter 14 Jahren sind sogar Gruppen bis zu 20 erlaubt. Besonders der Nachwuc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.