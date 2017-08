Teamstrategie missachtet : Tour-Bergkönig Barguil von der Vuelta ausgeschlossen

vergrößern 1 von 1 Foto: Dirk Waem 1 von 1

Wie der unter einer deutschen Lizenz fahrende Rennstall am Samstag mitteilte, soll sich der 25 Jahre alte Franzose nicht an die vereinbarte Teamstrategie gehalten haben.

«Ich hatte gute Beine und wollte in den Bergen angreifen - so wie bei der Tour. Es ist enttäuschend, die Vuelta zu verlassen, aber es ist eine Entscheidung meines Teams, die ich akzeptieren muss», sagte Barguil, der sich bei der diesjährigen Tour de France den Sieg in der Bergwertung sicherte.

Barguil, der Sunweb ein Jahr vor Vertragsende verlässt und ab der kommenden Saison beim französischen Zweitdivisionär Fortuneo-Oscaro fährt, hatte bei der letzten großen Landesrundfahrt des Jahres nach der siebten Etappe im Gesamtklassement den 13. Platz belegt.

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 11:54 Uhr