Schon sechs Niederlagen Zerbrechlich wie lange nicht: Das sind die Probleme des THW Kiel und | 20.10.2023, 16:46 Uhr Von Jan-Phillip Wottge Oleg Strebos | 20.10.2023, 16:46 Uhr Niclas Ekberg und der THW Kiel laufen ihrem Anspruch in dieser Saison oft hinterher. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down

Licht und Schatten wechseln sich in dieser Saison ab beim THW Kiel. Zuletzt überwogen deutlich die Schattenseiten. Aus im Pokal, die Spitze in der Handball-Bundesliga weit weg und nun auch die erste Niederlage in der Champions League – was ist los mit dem deutschen Meister?