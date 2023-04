Unaufhaltsam: Nikola Bilyk vom THW Kiel (links) präsentiert sich derzeit in starker Verfassung. Foto: Imago/wolf-sportfoto up-down up-down THW Kiel Warum sich Nikola Bilyk über das enge Meisterschaftsrennen freut Von Luca Sixtus | 05.04.2023, 15:26 Uhr

Der Rückraumspieler des THW Kiel braucht vor dem Topspiel gegen den amtierenden Champion SC Magdeburg keine zusätzliche Motivation. Nikola Bilyk hält den Fünfkampf um die deutsche Meisterschaft in der Bundesliga für das Beste, was dem Handball in Deutschland passieren konnte.