Kämpferisch: Der Glaube bei Kapitän Domagoj Duvnjak an ein Weiterkommen des THW Kiel lebt. Foto: Imago/wolf-sportfoto up-down up-down Handball Champions League THW Kiel will im Rückspiel gegen PSG das Unmögliche möglich machen Von Luca Sixtus | 16.05.2023, 15:07 Uhr

Der THW Kiel muss im Champions-League-Viertelfinale bei Paris Saint-Germain vier Tore aufholen. Der Glaube an das Final Four in Köln lebt aber nach wie vor. Dafür werden Kapitän Domagoj Duvnjak und Co. alles in die Waagschale werfen.