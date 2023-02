Zufriedene „Zebras“: Sander Sagosen (v.l.), Niklas Landin und Patrick Wiencek freuen sich mit den THW-Fans. Foto: Imago Images/Eibner up-down up-down Handball THW Kiel will nun auch gegen Lemgo die Wiedergutmachung Von Joachim Hobke | 23.02.2023, 18:08 Uhr

Was in der Königsklasse bereits gelang, soll nun auch in der Bundesliga klappen: Die Handballer des THW Kiel sind auf einer kleinen Wiedergutmachungstour. Gegen RK Celje schafften die Kieler am Mittwoch die Revanche für die Pleite im Hinspiel. Nun wollen die „Zebras“ in der nationalen Liga beim TBV Lemgo Lippe das Bild nach der Heimniederlage im November gerade rücken.