Kiels Eric Johansson im Angriff. Foto: www.imago-images.de Handball-Champions-League THW Kiel unterliegt Vive Kielce Von dpa | 06.10.2022, 22:19 Uhr

Am 4. Spieltag muss der THW Kiel sich in Kielce geschlagen geben. Mit 40:37 behielten die Hausherren in den Schlussminuten die Oberhand und gewannen ein in weiten Phasen packendes Spiel.