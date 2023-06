Voll fokussiert: Der Meistertitel ist zum Greifen nah, nun müssen Patrick Wiencek und Co. noch zupacken. Foto: Imago Images/Claus Bergmann up-down up-down Handball-Bundesliga THW Kiel im Titelrennen beim Bergischen HC gefordert Von Oleg Strebos | 02.06.2023, 17:12 Uhr

Das Ziel ist dicht vor Augen, die Meisterschale ist nur noch ein kleines Stück entfernt. Noch kann der THW Kiel in der Handball-Bundesliga nicht zugreifen, aber mit einem Sieg beim Bergischen HC wollen die „Zebras“ einen Schritt näher an die Trophäe herantreten. Am Sonntag ist die Mannschaft von Trainer Filip Jicha in Düsseldorf gefordert.