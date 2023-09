Die Tabelle der Handball-Bundesliga zeigt am 7. Spieltag ein ungewohntes Bild. Der deutsche Meister THW Kiel rangiert mit 6:6 Punkten nur im Mittelfeld und hat bereits sechs Minuszähler Rückstand auf das Überraschungsteam MT Melsungen (14:0) an der Spitze.

Am Samstagabend unterlagen die Kieler, die in der Champions League zuletzt drei Siege in Folge gefeiert hatten, im Kracherduell beim SC Magdeburg mit 31:34 (15:17). Es war die dritte Bundesliga-Pleite hintereinander. „Das ändert nichts an unseren Zielen“, betonte Rechtsaußen Niclas Ekberg. Zu diesen gehört weiterhin die Titelverteidigung.

Nikola Portner und Felix Claar dominieren

In den ersten Minuten dieses Bundesliga-Schlagers schlug der THW zu wenig Kapital aus seiner zunächst starken Deckung mit einem Tomas Mrkva dahinter, der sofort auf der Höhe war. Mit etwas mehr Sorgfalt wäre mehr möglich und auch nötig gewesen als die 4:2-Führung (8.), an der Eric Johansson mit zwei Treffern und einem No-Look-Pass zu Patrick Wiencek größeren Anteil hatte.

Denn wenige Minuten später hob das Dach in der mit 6600 Zuschauern ausverkauften Getec-Arena zum ersten Mal ab. Dafür waren besonders der aufkommende SCM-Keeper Nikola Portner, der unter anderem einen Strafwurf von Ekberg parierte, und Magdeburgs Spielmacher Felix Claar verantwortlich. Über 6:5 (11.) zog der Champions-League-Sieger bis auf 11:7 (19.) davon.

Dennoch verzichtete Kiels Trainer Filip Jicha auf eine Auszeit, überhaupt behielt der THW die Ruhe. Wiencek und Hendrik Pekeler bekamen Claar etwas besser unter Kontrolle – wenn auch nur kurzzeitig. Mrkva hielt, was er halten musste, etwa den Wurf von Omar Ingi Magnusson. Auf der anderen Seite gelang Ekberg der 11:12-Anschluss (24.).

Wenn es sein musste, wurde auch auf den Knien gekämpft – hier in Person von Patrick Wiencek (re.) und Omar Ingi Magnusson. Foto: Imago/Huebner

Wieder entglitt dem Jicha-Team die Partie binnen Minuten. Portners achte Parade veredelte Claar mit dem 15:12 (27.), der treffsichere Tim Hornke erhöhte gar auf 17:13 (29.). Wichtig: Zur Pause lag der THW nur mit zwei Toren hinten.

Eric Johansson gleicht aus – dann zieht der SCM wieder an

Die zweite Hälfte begann mit einer Premiere. Neuzugang Samir Bellahcene stand erstmals in einem Bundesliga-Spiel zwischen den THW-Pfosten – und kaufte Magnusson gleich mal einen Siebenmeter ab. Doch auch Portner war weiter heiß. Weil der Schweizer Schlussmann Ekbergs Dreher abwehrte, hieß es 19:16 statt 18:17 (36.).

Pekeler geriet mit Magnus Saugstrup aneinander (39.), Domagoj Duvnjak erwischte Albin Lagergren am Hals. Plötzlich stand der THW nur noch zu viert auf der Platte, trotzdem erzielte der längere Zeit abgetauchte Johansson das 19:20 (41.).

Die Partie glich einer Achterbahnfahrt. Magdeburg zog wieder davon, dann legte Kiel mit einer offensiveren Abwehr, die den SCM nervte, einen Lauf zum 23:23 (46.) hin. Augenblicke später warfen Christian O‘Sullivan und Saugstrup den Ball ins leere Tor zum 25:23 (47.) und 27:24 (49.) für den SCM. Kiel griff mit sieben Mann an, Fehler waren dementsprechend teuer.

Matchwinner des SC Magdeburg: Torwart Nikola Portner. Foto: Imago/Huebner

Nikola Portner macht den Unterschied

Bemerkenswert war, wie abgebrüht beim THW der 21-jährige Elias à Skipagötu die Fäden zog. Der Färinger war Ausgangspunkt vieler gelungener Aktionen. Doch dem Rekordmeister gelang es nicht mehr, die Abwehrreihen zu schließen. Dazu fehlte eine starke Torwartleistung. Die hatte der SCM, bei dem Portner mit seiner 13. Parade gegen Duvnjak alles auf Heimsieg stellte. Lagergrens 33:29 (58.) war die Entscheidung.