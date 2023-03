Sander Sagosen erzielte bei der Partie gegen Dinamo Bukarest sechs Treffer. Foto: Frank Molter up-down up-down Handball Champions League 41:28 – THW Kiel rollt im Playoff-Hinspiel über Dinamo Bukarest hinweg Von Luca Sixtus | 22.03.2023, 20:31 Uhr | Update vor 6 Min.

Dank einer Machtdemonstration beim rumänischen Meister haben die Handball-Profis des THW Kiel am Mittwochabend in der Champions League einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Dinamo Bukarest kam am Ende ordentlich unter die Räder.