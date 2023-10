Erst in der Schlussphase einer rasanten Partie schaffte es das Stehaufmännchen THW Kiel nicht mehr, auch noch ein letztes Mal aufzustehen – und kassierte nun auch in der Champions League die erste Niederlage der Saison. Am Donnerstagabend unterlag der deutsche Rekordmeister in Trondheim bei Kolstad Handball mit 30:34 (16:19).

Am Ende waren es ein paar Fehler zu viel aufseiten der „Zebras“, deren bisher auf die nationalen Wettbewerbe beschränkte Ergebniskrise inzwischen also auch königliche Ausmaße annimmt.

Draußen vor der Halle war es ein frostig kalter Abend, drinnen in der Spektrum-Arena waren die Gastgeber aber sofort auf Betriebstemperatur. Bis zum 3:3 (3.) hielt der THW Kiel zunächst noch mit, doch dann traten die Norweger im allerersten Duell mit dem THW das Gaspedal durch.

Kolstad zieht mit Tempo-Handball davon

Die „Zebras“ sahen vermehrt die Rücklichter der wie entfesselt aufspielenden Hausherren (6:3/4.). Auch in den Folgeminuten wurden die Kieler immer wieder per Flügelzange geknackt. Sigvaldi Gudjonsson (als Isländer bei Kolstad schon der Exot unter all den Norwegern) von rechts, Adrian Aalberg von links, dazu aus dem Rückraum der Ex-Flensburger Göran Sögard und der Ex-Kieler Sander Sagosen – nach lediglich zwölf Minuten hatten die Gastgeber schon elf Treffer verbucht (11:6).

Der THW Kiel bleibt dran, der Ausgleich gelingt aber nicht

Doch anders als Pick Szeged vor einer Woche, ließen sich die „Zebras“ nicht komplett auseinander nehmen. Die Ungarn waren von Kolstad beim 37:24 (24:11) überrannt worden. Doch der THW wehrte sich, vor allem Rechtsaußen Niclas Ekberg sorgte mit eiskalter Treffsicherheit und im Duett mit Linksaußen Magnus Landin dafür, dass die Kieler beim 13:12 (23.) wieder auf Tuchfühlung waren.

Der Ausgleich glückte allerdings nicht, stattdessen zog Kolstad bis zur Pausensirene wieder auf drei Tore davon.

Bissige „Zebras“ im zweiten Abschnitt

Der zweite Abschnitt begann mit bissigen „Zebras“. Keeper Tomas Mrkva, der schon in der ersten Hälfte zwei Siebenmeter pariert hatte, gewann an Einfluss. Rune Dahmke stibitze Bälle – doch vorne hatte der THW immer wieder den Fehlerteufel mit im Angriff dabei. So dauerte es bis zur 43. Minute, ehe Patrick Wiencek den ersten Ausgleich nach dem 3:3 herstellte (24:24).

Und dann? Dann antworteten die Gastgeber humorlos, die Gäste hingegen gaben vorne wiederholt den Ball her (27:24/46.). Wieder schien die Sache nun endgültig zu Kolstads Gunsten zu kippen, doch wieder kämpfte sich Kiel zurück. Ekberg, Ekberg – nur noch 28:27 (49.).

Kolstad-Auszeit bricht den Kieler Rhythmus

Der THW nahm Fahrt auf, Kolstad-Coach Christian Berge trat per Auszeit auf die Bremse und ließ seine Schützlinge dann wieder auf die „Zebras“ los. Sagosen und Sögard wuchtig, Gudjonsson filigran – beim 32:27 (55.) war die Messe gelesen. Kiel fehlten für einen letzten Kraftakt die Körner.

Zeit zum Ausruhen gibt es für die „Zebras“ im Grunde nicht. Schon am Sonntag ist der TBV Lemgo Lippe in der Bundesliga zu Gast in Kiel (15 Uhr).