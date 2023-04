Zugepackt: Hendrik Pekeler vom THW Kiel (links) im Duell mit Gisli Kristjansson vom SC Magdeburg. Foto: Imago/Eibner up-down up-down Handball-Bundesliga THW Kiel liefert sich im Topspiel Schlacht mit dem SC Magdeburg Von Luca Sixtus | 09.04.2023, 15:47 Uhr

Das Topspiel der Handball-Bundesliga hielt, was es versprochen hatte. Der THW Kiel trennte sich am Ostersonntag in einem berauschenden Duell vom amtierenden Meister SC Magdeburg mit 34:34 (18:21). Dabei mussten die „Zebras“ auf einen Mann kurzfristig verzichten, der zuletzt sein Comeback gefeiert hatte.