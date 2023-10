Handball-Bundesliga THW Kiel beendet „Mini-Krise“ – 34:23 gegen den HSV Hamburg Von Holger Loose | 08.10.2023, 18:45 Uhr Glücksgriff für den THW Kiel: Torhüter Samir Bellahcene glänzte gegen Hamburg mit 16 Paraden. Foto: Imago/Eibner up-down up-down

Eine Gala als Befreiungsschlag: Der THW Kiel hat seine Negativserie eindrucksvoll beendet. Mit 34:23 (19:15) fegten die „Zebras“ in der Handball-Bundesliga am Sonntag den HSV Hamburg aus der Halle. Nach vier Pflichtspielpleiten in nationalen Wettbewerben in Folge war es das erhoffte Erfolgserlebnis.