Auf Titelkurs – und von dem wollen sich die THW-Handballer um Domagoj Duvnjak (vorne) auch in Mannheim nicht abbringen lassen. Foto: Imago Images/Eibner Handball-Bundesliga THW Kiel ist bei den Rhein-Neckar Löwen gefordert Von Oleg Strebos | 02.05.2023, 18:24 Uhr

Im Titelkampf der Handball-Bundesliga wartet eine knifflige Auswärtsaufgabe auf den THW Kiel. Die „Zebras“ sind am Mittwoch bei den Rhein-Neckar Löwen in Mannheim gefordert. Der Gegner taumelte mit fünf Niederlagen am Stock zuletzt durch die Liga und verabschiedete sich aus dem Meisterschaftsrennen, holte sich aber in eindrucksvoller Manier den DHB-Pokal.