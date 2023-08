Handball-Bundesliga THW Kiel ist bereit für die neue Saison und hegt große Träume Von Luca Sixtus | 17.08.2023, 19:11 Uhr Ab jetzt ein Kapitän: Nikola Bilyk übernimmt beim THW Kiel zur neuen Saison ein neues Amt innerhalb der Mannschaft. Foto: Imago/GEPA pictures up-down up-down

In der Handball-Bundesliga sind sie die Gejagten, in der Champions League würden sie nur zu gern das Final Four erreichen. Die Profis des THW Kiel haben eine intensive, aber fruchtvolle Saisonvorbereitung hinter sich. Gelingt den „Zebras“ eine Saison mit mehr als „nur“ der Titelverteidigung in der Liga?