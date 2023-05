Emotionaler Leader: Domagoj Duvnjak ging als Kapitän des THW Kiel auch gegen die TSV Hannover-Burgdorf voran. Foto: Imago/Eibner up-down up-down Handball-Bundesliga 33:23 – THW Kiel hat auch mit Hannover-Burgdorf keine Probleme Von Luca Sixtus | 07.05.2023, 17:46 Uhr

Mit einem weiteren souveränen Heimsieg hat der THW Kiel in der Handball-Bundesliga den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft getätigt. Die „Zebras“ bezwangen am Sonntag den Tabellensechsten TSV Hannover-Burgdorf mit 33:23 (20:14) und stellten damit erneut ihre aktuelle Top-Form unter Beweis.