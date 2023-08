Handball-Bundesliga THW Kiel gewinnt zum Auftakt klar bei HBW Balingen-Weilstetten Von Oleg Strebos | 27.08.2023, 17:11 Uhr Bester THW-Torschütze: Der wurfgewaltige Eric Johansson erzielte inm Balingen neun Treffer für die Kieler. Foto: Imago/wolf-sportfoto up-down up-down

Der THW Kiel ist erfolgreich in die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. Beim Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten setzten sich die „Zebras“ am Sonntag mit 36:25 (18:15) durch und konnten sich dabei auf die Qualitäten eines nordischen Duos verlassen.