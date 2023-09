Zweites Gruppenspiel, zweiter Sieg. Das ist das, was am Ende für den THW Kiel zählt. Die Handballer von der Förde hatten am Donnerstagabend, 21. September 2023 in der Champions League beim 35:32 (16:15) über Pick Szeged lange Zeit Schwerstarbeit zu verrichten.

Der ungarische Vizemeister erwies sich über weite Strecken als der erwartet unangenehme Gegner.

Gutes Spiel des THW Kiel, aber mehr Tore möglich

Vom Anpfiff weg hat man der Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha zunächst die Zielstrebigkeit in den Aktionen angemerkt. Die Spielzüge waren gut vorbereitet. Die Kieler bewahrten die Ruhe, wenn sich nicht sofort eine Lücke in der Deckung von Szeged auftat.

Einzig die suboptimale Chancenverwertung und ein gut aufgelegter Roland Mikler (elf Paraden) im gegnerischen Kasten verhinderten eine höhere Führung als das 6:4 (11. Minute) nach einem verwandelten Siebenmeter von Niclas Ekberg.

In der Abwehr packten die Hausherren zunächst gut zu und hielten die Ungarn durch ein allgemein hohes Tempo – vor allem nach Gegentreffern – stets in Bewegung.

Pick Szeged nutzt Schwächephase zur Führung aus

Doch zur Mitte der ersten Halbzeit schlichen sich immer wieder Fehler im Kieler Spiel ein. So passte Elias Ellefsen á Skipagötu einfach ins Aus oder Kapitän Domagoj Duvnjak gab einen Tempogegenstoß leichtfertig her.

Die erstmalige Führung der Gäste zum 12:13 aus THW-Sicht durch Miguel Martins (23.) war das Ergebnis dieser Schwächephase, von der sich die „Zebras“ rechtzeitig erholten. Dank des Treffers von á Skipagötu (29.) gingen sie mit einer 16:15-Führung in die Kabine.

Hendrik Pekeler und Sven Ehrig feiern Comeback

Zuvor wurde es im Laufe des ersten Durchgangs zweimal so richtig laut. Das erste Mal bejubelten die 5234 Zuschauer in der Wunderino Arena das hübsche Tor von Hendrik Pekeler zum zwischenzeitlichen 10:9 (20.).

Der THW-Kreisläufer drehte nach 102 Tagen Pause wegen eines Fersensporns mit seiner ersten Aktion den Ball elegant um Gäste-Keeper Mikler ins Netz.

Für den zweiten großen, kollektiven Freudenschrei sorgte der zweite Rückkehrer des Abends aufseiten der Kieler. Denn auch Sven Ehrig erzielte mit seiner ersten Ballaktion gleich ein Tor. Der Rechtsaußen feierte nach Kreuzbandriss, Meniskus-OP und 363 Tagen Leidenszeit sein Comeback.

Auf Harald Reinkind und Niclas Ekberg ist Verlass

Ohne Ehrig, aber dafür mit Harald Reinkind und Niclas Ekberg trumpfte die rechte Kieler Angriffsseite in der zweiten Halbzeit auf. War der Durchbruch weder links noch durch die Mitte möglich, war auf die beiden Linkshänder Verlass.

Während Reinkind zielsicher aus dem Rückraum ins Schwarze traf, blieb Ekberg etwa von der Siebenmeterlinie cool. Der Schwede brachte alle seine vier Strafwürfe im gegnerischen Kasten unter.

Drei-Tore-Zwischenspurt ist die Vorentscheidung

Der THW wirkte insgesamt konzentrierter als in Halbzeit eins. Zudem konnte man mit jeder Minute sehen, wie die Kräfte Szegeds nach und nach schwanden.

Die drei Tore durch Nikola Bilyk (52.), Ekberg per Siebenmeter (53.) und aus dem Spiel heraus (54.) zum 32:27 war die Vorentscheidung. Ein höherer Sieg als das 35:32 wäre am Ende möglich gewesen.