Starker Rückhalt: THW-Keeper Niklas Landin entschärfte auch einen Siebenmeter von Mikkel Hansen (links). Foto: Imago Images/Gonzales Photo up-down up-down Champions League Handballer des THW Kiel feiern Auswärtssieg in Aalborg Von Oleg Strebos | 15.12.2022, 22:53 Uhr

Gelungene Generalprobe für das Landesderby: Die Handballer des THW Kiel haben in der Champions League ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert und können mit frischem Selbstvertrauen in das Bundesliga-Duell mit der SG Flensburg-Handewitt gehen. Am Donnerstagabend setzten sich die „Zebras“ bei Aalborg HB mit 30:26 (16:14) durch – und zeigten eine reife Leistung.