DHB-Pokal Handballer des THW Kiel ziehen ins Viertelfinale ein Von Oleg Strebos | 22.12.2022, 21:58 Uhr

Die Handballer des THW Kiel sind letztlich souverän ins Viertelfinale des DHB-Pokals eingezogen. Am Donnerstagabend setzten sich die klar favorisierten „Zebras“ beim Zweitliga-Siebten SG BBM Bietigheim mit 35:28 (18:14) durch. Die Schmach im Bundesliga-Landesderby bei der SG Flensburg-Handewitt am vergangenen Sonntag ist damit zwar nicht vergessen, lässt sich vom Trainer Filip Jicha und Co. vielleicht aber wenigstens ein bisschen leichter verdauen.