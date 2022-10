Haben viel Arbeit vor sich: Geschäftsführer Viktor Szilagyi (von links), Co-Trainer Christian Sprenger und Chefcoach Filip Jicha müssen ihre Jungs vom THW Kiel in die Spur bringen. Foto: Imago/Panoramic up-down up-down Handball Champions League THW Kiel: Trainer Filip Jicha bittet nach Desaster bei HBC Nantes um Entschuldigung Von Luca Sixtus | 28.10.2022, 18:39 Uhr

Nicht nur Jicha fand nach dem Abpfiff in Frankreich deutliche Worte. Nach der dritten Auswärtsniederlage in der Champions League ist der THW Kiel weit entfernt von einem Spitzenplatz in der Gruppe B. Die Chance zur Wiedergutmachung wird es aber nicht am Wochenende in der Bundesliga geben.