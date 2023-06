Startschuss zur Party: Die Handballer des THW Kiel posieren auf einem improvisierten Rathausbalkon in ihrem „Wohnzimmer“. Foto: Sascha Klahn up-down up-down „Zebras“ feiern den Meistertitel Handballer des THW Kiel bewältigen den Party-Marathon Von Oleg Strebos | 12.06.2023, 14:08 Uhr | Update vor 29 Min.

Es wurde eine lange Nacht, die am Montagmorgen ihre Fortsetzung fand: Ausgiebig und ausgelassen haben die Handballer des THW Kiel am Sonntagabend den Gewinn der Meisterschaft gefeiert. Am Folgetag ging es in die Forstbaumschule und ins Rathaus.