Handball THW Kiel empfängt Kielce in der Königsklasse mit guter Laune Von Oleg Strebos | 10.10.2023, 18:49 Uhr Das Lächeln ist wieder da: Die Gala des THW Kiel gegen Hamburg sorgte bei Patrick Wiencek (links), Rune Dahmke und Co. für strahlende Gesichter. Foto: Imago/Eibner

Der THW Kiel ist wieder auf Kurs, der starke Auftritt gegen den HSV Hamburg hat den „Zebras“ Spaß gemacht. Nun wollen Trainer Filip Jicha und Co. den Schwung aus dem Bundesliga-Spiel auch in die Champions League mitnehmen. Gegner ist am Mittwochabend KS Kielce aus Polen.