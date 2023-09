Die Reise war extrem lang (rund 2200 Kilometer) und strapaziös – aber sie war ertragreich für den THW Kiel. Mit einem 23:20 (11:9)-Sieg gegen HC Eurofarm Pelister im Gepäck treten die Kieler am Donnerstag die Rückreise aus Nordmazedonien an.

Um den dritten Sieg im dritten Spiel der Champions League mussten die Handballer aus Norddeutschland allerdings bis in die Schlussminuten zittern.

Patrick Wiencek hatte vor dem Anpfiff davor gewarnt, die Nordmazedonier ob ihrer zwei klaren Start-Niederlagen in der Königsklasse zu unterschätzen. Gleichwohl hatte der Kieler Kreisläufer auch keinen Hehl daraus gemacht, dass es für ihn nur ein Ziel geben konnte: „Wir wollen unbedingt mit zwei internationalen Punkten auf dem Konto weiter zum Spitzenspiel nach Magdeburg reisen“, so der Kieler Kreisläufer.

Samir Bellahcene überzeugt

Dass es für die Gäste deutlich mehr Arbeit als erhofft zu verrichten gab, hatten sie sich selbst zuzuschreiben. Rune Dahmke, Karl Wallinius, Jarnes Faust, Harald Reinkind und Elias Ellefsen á Skipagötu ließen im Angriff immer wieder klare Chancen liegen. Die Folge: Die von ihren Fans frenetisch angefeuerten Spieler von Eurofarm Pelister blieben dran am Gegner, und das obwohl auch sie im Angriff äußerst harmlos agierten.

Gut auch für die Kieler, dass THW-Neuzugang Samir Bellahcene, der im Tor den Vortritt von Tomas Mrkva erhielt, einen starken Tag erwischte. Der Franzose hatte mit sieben Paraden im ersten Durchgang großen Anteil daran, dass die Norddeutschen immerhin mit einer knappen Führung in die Pause gehen konnten.

Angriffsflaute macht dem THW Kiel zu schaffen

Auch in Hälfte zwei scheiterten alle Kieler Versuche, der Favoritenrolle gerecht zu werden. Die Flaute im Angriff wurde sogar noch schlimmer. Ob Faust, Eric Johansson oder Niclas Ekberg, immer wieder landeten die Würfe der THW-Akteure an den Händen des starken Pelister-Keepers Khalifa Ghedbane oder neben dem Tor.

In der „Hölle von Bitola“ träumten die Fans längst von der Sensation, zumal ihre Mannschaft im Angriff zulegen konnte und zwischenzeitlich sogar drei Mal zum Ausgleich kam. Auf die Torhüter des THW war aber weiter Verlass. Bellahcene knüpfte nahtlos an seine starke Leistung aus der ersten Hälfte an und Mrkva sorgte mit einem gehaltenen Siebenmeter des ehemaligen Flensburgers Bogdan Radivojevic dafür, dass ihr Team auf Kurs blieb.

Als á Skipagötu, der nach dem Wechsel deutlich zulegte, mit seinem fünften Treffer das 22:19 (53.) erzielte, hatte der THW die Zeichen auf Sieg gestellt, zumal auch die Gastgeber nun viel zu nervös abschlossen und die Kieler nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen konnten.

Über Leipzig zum SC Magdeburg

Viel Zeit zum Durchatmen haben die Kieler nicht. Am Donnerstag geht es per Flieger nach Leipzig, wo sich Duvnjak und Co. auf das Spitzenspiel der Bundesliga am Sonnabend (19 Uhr) beim SC Magdeburg vorbereiten werden. Und da werden die „Zebras“ sicher anders auftreten müssen, wenn sie nicht mit leeren Händen auf die Heimreise gehen wollen.