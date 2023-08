Der THW Kiel steuert auf einen sehr gelungenen Saisonauftakt in der Handball-Bundesliga zu. Auf den klaren 36:25-Sieg in Balingen ließ der deutsche Meister am Donnerstagabend ein überzeugendes 41:30 (22:16) gegen den VfL Gummersbach folgen.

Schon am Sonntag (16.30 Uhr) dürfen die 10.028 Zuschauer, die den THW in der Kieler Arena feierten, der Mannschaft von Trainer Filip Jicha wieder zujubeln. Dann ist die HSG Wetzlar zu Gast – und den „Zebras“ winkt vor dem Derby bei der SG Flensburg-Handewitt ein makelloser 6:0-Punkte-Start.

„Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, meinte Tomas Mrkva, der mit zwölf Paraden zu den Garanten des Erfolgs gehörte. Der Torwart sah eine „kurze Schwächephase in der zweiten Halbzeit, aber da sind wir gut rausgekommen“.

Eric Johansson zündet ein Feuerwerk

Vor den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason zündete insbesondere Eric Johansson zu Beginn ein Feuerwerk. Der 23 Jahre alte Schwede traf selbst, bediente Petter Överby und Niclas Ekberg und traf wieder selbst – 6:3 (6. Minute). Die Gäste wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Keine Spur von der Prügel der VfL-Abwehr, die Harald Reinkind vorab befürchtet hatte. Es waren keine acht Minuten durch, als Domagoj Duvnjak das 8:3 erzielte. Bei Patrick Wienceks Treffer zum 13:5 waren gerade einmal zwölf Minuten gespielt.

Der Kreisläufer hatte schon kurz nach dem Anwurf im Fokus gestanden, als die Schiedsrichter sein Foul an Tom Jansen im Videobeweis überprüften. Zurecht gab es eine Zeitstrafe und keine Rote Karte.

Während Mrkva mit acht Paraden vor der Pause immer wieder den Weg für Kieler Konter ebnete, musste Gäste-Coach Gudjon Valur Sigurdsson bereits nach zwölf Minuten den Torwart wechseln. Der ganz große Effekt blieb aus. Besser ins Spiel kamen Nationalspieler Julian Köster und Co., weil sie mit sieben Angreifern ihre Fehler reduzierten.

Kurzzeitig Sand im Getriebe des THW Kiel

Zur Pause (22:16) war nicht die Frage ob, sondern wann die Hausherren die 40-Tore-Marke knacken würden. Doch plötzlich – Johansson hatte gerade das 25:19 (35.) erzielt – kam Sand ins THW-Getriebe. Die Gäste verteidigten in dieser rasanten Partie kurzzeitig besser, der in den Kasten zurückgekehrte Daniel Rebmann war einige Male zur Stelle. Der pausierende Johansson beobachtete von der Bank aus, wie Gummersbach auf 23:26 (42.) verkürzte.

Eine Überraschung lag aber nicht in der Luft. Jicha steuerte mit dem siebten Feldspieler gegen den Negativtrend. Eduardo Gurbindo hatte bei seinem Debüt im THW-Trikot mit zwei feinen Anspielen Anteil daran, dass es beim 34:28 (51.) wieder klarer war.

Die Schlussminuten hielten noch einige Highlights für das Publikum bereit. Rechtsaußen Jarnes Faust traf fünf Tage nach seinem 19. Geburtstag zum 36:28, Elias Ellefsen á Skipagötu zauberte die Bälle zu Wiencek an den Kreis, Gurbindo machte die 40 voll.