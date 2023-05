So ein Stück fehlt noch: Trainer Filip Jicha will mit dem THW Kiel unbedingt Deutscher Meister werden. Foto: Imago/Claus Bergmann up-down up-down Handball-Bundesliga So groß ist beim THW Kiel der Hunger auf die Meisterschaft Von Holger Loose | 22.05.2023, 17:22 Uhr

Die Handball-Profis des THW Kiel sind nach dem Sieg in der Bundesliga über den HC Erlangen weiterhin in der besten Ausgangsposition, um am Ende der Saison die 23. Meisterschaft der Vereinsgeschichte einzufahren. Sowohl Rückraumspieler Nikola Bilyk als auch Trainer Filip Jicha mahnen aber zur Vorsicht.