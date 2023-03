Stach bei der Partie besonders hervor: THW-Keeper Niklas Landin. Foto: Frank Molter up-down up-down Handball-Bundesliga Spitzenspiel am Sonntag: THW Kiel gewinnt gegen die Füchse Berlin Von dpa | 23.03.2023, 12:42 Uhr | Update vor 18 Min.

Die Kieler haben am Sonntag gegen Tabellenführer Füchse Berlin gewonnen – und sind näher an den Hauptstadtclub in der Tabelle herangerückt.