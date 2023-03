Zuletzt in bestechender Form zeigte sich Kiels dänischer Weltmeister-Torwart Niklas Landin. Foto: Imago Images/Eibner up-down up-down Handball-Bundesliga Duell der Rekordmeister: THW Kiel gegen VfL Gummersbach im Liveticker Von dpa | 23.03.2023, 12:42 Uhr | Update vor 37 Min.

Die Kieler haben am letzten Sonntag gegen Tabellenführer Füchse Berlin gewonnen – und sind näher an den Hauptstadtclub in der Tabelle herangerückt. Jetzt sollen in Gummersbach weitere Punkte auf das Bundesligakonto des THW kommen.