Handball Kommt die Königsklasse für den THW Kiel zur rechten Zeit? Von Oleg Strebos | 11.09.2023, 18:12 Uhr Kiel im Krisenmodus: Das 30:35 in heimischer Halle gegen die MT Melsungen schlug beim THW um Trainer Filip Jicha (links) auf gehörig die Stimmung. Foto: Sascha Klahn

Nach zwei Bundesliga-Pleiten in Serie ist die Stimmung bei den Handballern des THW Kiel getrübt. Vor allem das 30:35 gegen die MT Melsungen am Sonntag setzt den fehlerhaften „Zebras“ zu. Nun steht für das Team von Trainer Filip Jicha der Auftakt in der Champions League bevor.