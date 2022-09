Magnus Landin beim Super-Cup Sieg gegen Magdeburg. Foto: IMAGO/Patrick Suephke up-down up-down Handball-Bundesliga Im Liveticker: THW Kiel gegen TVB Stuttgart Von shz.de, dpa | 02.09.2022, 10:40 Uhr

Der THW Kiel startet am Sonntag in die neue Bundesliga-Saison in heimischer Halle gegen die Handballer aus Stuttgart. Anwurf ist um 16.05 Uhr.