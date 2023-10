Handball-Bundesliga Im Liveticker: THW Kiel empfängt den HSV Hamburg zum Nordduell Von dpa | 30.09.2023, 13:50 Uhr | Update vor 23 Std. THW-Trainer Filip Jicha ist zur Zeit ratlos. Foto: Eroll Popova up-down up-down

Der THW Kiel hat im Titelrennen der Handball-Bundesliga schon früh in der Saison den Kontakt zur Spitze verloren. Gegen den HSV Handball muss nun ein Heimsieg her. Verfolgen Sie das Nordderby am Sonntag ab 15 Uhr im Liveticker.