Er hatte „richtig Bock": Kiels erfolgreichster Werfer Nikola Bilyk, der gegen Erlangen sieben Treffer für den THW erzielte. Foto: Sascha Klahn Handball-Bundesliga THW Kiel macht nächsten Schritt auf dem Weg zum Meistertitel Von Holger Loose | 21.05.2023, 20:26 Uhr

Jetzt sind es nur noch vier: Der THW Kiel hat am Sonntag den ersten der fünf letzten Schritte auf dem Weg zum Titel in der Handball-Bundesliga gemacht. Gegen den HC Erlangen siegten die „Zebras“ in eigener Halle mit 35:26 (18:12). Nikola Bilyk avancierte zum erfolgreichsten Werfer des Rekordmeisters.