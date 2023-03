Es läuft: Rune Dahmke vom THW Kiel schreit vor Freude. Foto: Imago/Eibner up-down up-down Handball Champions League THW Kiel und der Traum vom Viertelfinale gegen PSG Von Luca Sixtus | 28.03.2023, 17:27 Uhr

Am Mittwoch will der THW Kiel im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Dinamo Bukarest das Viertelfinalduell mit Paris Saint-Germain klarmachen. Die Ausgangslage könnte nach dem deutlichen Hinspielsieg besser nicht sein. Das könnte die Chance für Spieler aus der zweiten Reihe sein, um sich in Form zu spielen – wichtig für die kommenden Wochen.